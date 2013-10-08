Написать тексты на сайт

КопирайтингЗавершен16 заявок295 просмотров
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Доброго всем времени суток!

Декор Студии "Классика" требуется копирайтер для написания оригинальных статей на сайт http://dsklassika.ru. Количество статей - по количеству разделов в Галерее плюс три раздела - живопись, лепнина, террасная доска. Итого - 11 статей по 1700-2000 зн. б. пр. каждая.

Статьи будут помещаться в Галерее как описание каждой категории и должны быть:

1) с оригинальностью не менее 90% - буду проверять на антиплагиат.

2) продающими (побуждать человека совершить звонок и сделать заказ)

3) СЕО-опитимизированными (чтобы сайт замечали поисковики)

4) интересны и читабельны для пользователя.

Требования к исполнителям:

1. Опыт работы и наличие не менее 5 положительных отзывов на веблансере.

2. Наличие примеров работ.

3. Качество и ответственность при выполнении заказа.

Дополнительный плюс, если имели опыт написания статей похожей тематики.

В ЗАЯВКЕ К ПРОЕКТУ УКАЗАТЬ:

- срок выполнения всего заказа

- цену за весь объем

10 лет назад
dorekv
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$112
3 дня
Не смотря на то, что итоговая стоимость работы оказалась на 40% выше изначально указанной в заявке к проекту (оказалось, что подбор ключевых слов - отдельная услуга, не входящая в поняие "копирайтинг СЕО-оптимизированных текстов"), Анна замечательно справилась с работой - написанные статьи полностью соответствуют предъявленным требованиям, читабельны и в то же время содержат релевантный перечень ключей, уникальны. Работа была проделана именно с тем качеством, которое и ожидалось - правки были минимальны. Будем теперь смотреть на посещаемость и на позиции в выдаче - если и здесь ожидания оправдаются, то обязательно будем сотрдуничать с Анной по другим проектам.
Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь, буду рада помочь!
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