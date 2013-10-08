Написать тексты на сайт

Необходимо составить анкор лист для Sape. Объем - 120 штук. Оплата - 3 рубля за штуку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго всем времени суток!
Декор Студии "Классика" требуется копирайтер для написания оригинальных статей на сайт http://dsklassika.ru. Количество статей - по количеству разделов в Галерее плюс три раздела - живопись, лепнина, террасная доска. Итого - 11 статей по 1700-2000 зн. б. пр. каждая.
Статьи будут помещаться в Галерее как описание каждой категории и должны быть:
1) с оригинальностью не менее 90% - буду проверять на антиплагиат.
2) продающими (побуждать человека совершить звонок и сделать заказ)
3) СЕО-опитимизированными (чтобы сайт замечали поисковики)
4) интересны и читабельны для пользователя.
Требования к исполнителям:
1. Опыт работы и наличие не менее 5 положительных отзывов на веблансере.
2. Наличие примеров работ.
3. Качество и ответственность при выполнении заказа.
Дополнительный плюс, если имели опыт написания статей похожей тематики.
В ЗАЯВКЕ К ПРОЕКТУ УКАЗАТЬ:
- срок выполнения всего заказа
- цену за весь объем
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