Написать тексты на сайт

Доброго всем времени суток!

Декор Студии "Классика" требуется копирайтер для написания оригинальных статей на сайт http://dsklassika.ru. Количество статей - по количеству разделов в Галерее плюс три раздела - живопись, лепнина, террасная доска. Итого - 11 статей по 1700-2000 зн. б. пр. каждая.

Статьи будут помещаться в Галерее как описание каждой категории и должны быть:

1) с оригинальностью не менее 90% - буду проверять на антиплагиат.

2) продающими (побуждать человека совершить звонок и сделать заказ)

3) СЕО-опитимизированными (чтобы сайт замечали поисковики)

4) интересны и читабельны для пользователя.

Требования к исполнителям:

1. Опыт работы и наличие не менее 5 положительных отзывов на веблансере.

2. Наличие примеров работ.

3. Качество и ответственность при выполнении заказа.

Дополнительный плюс, если имели опыт написания статей похожей тематики.

В ЗАЯВКЕ К ПРОЕКТУ УКАЗАТЬ:

- срок выполнения всего заказа

- цену за весь объем