Опыт работы в сфере копирайтинга, SEO-копирайтинга
Наполнение сайтов контентом в различных CMS (написание (копирайтинг) и редактирование статей, описаний, подбор и редактирование изображений), внутренняя оптимизация, работа с соцсетями.
Имеется опыт работы в Wordpress, базовые знания HTML, CSS, Photoshop, SEO
Личные качества: пунктуальность, грамотность, ответственность, инициативность.
Мои контакты:
Skype: dashaniculina
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Написание статей и заполнение сайтов197 просмотров
- Красота и здоровье302 просмотра
- Строительство, ремонт, заполнение сайтов230 просмотров
- Медицина273 просмотра
- Разное147 просмотров
- Зимовка пчел, строительство улея216 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Дарья выполнила работу в срок и с отличным качеством. Я с удовольствием буду продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, который грамотно сформулировал задачу, приятный в общении.
$4
10 баллов
11 лет назад
Готовая статья была прислана очень быстро. Качество статьи хорошее - уникальность 100% и соответствует всем условиям проекта. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Александром осталась довольна. Приятный и адекватный заказчик. Четко сформулированное ТЗ и своевременная достойная оплата.
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
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