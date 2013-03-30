dasha2012

Дарья dasha2012

 
32 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Опыт работы в сфере копирайтинга, SEO-копирайтинга

Наполнение сайтов контентом в различных CMS (написание  (копирайтинг) и редактирование статей, описаний, подбор и редактирование изображений), внутренняя оптимизация, работа с соцсетями.

Имеется опыт работы в Wordpress, базовые знания HTML, CSS, Photoshop, SEO

Личные качества: пунктуальность, грамотность, ответственность, инициативность.

Мои контакты:

Skype: dashaniculina

E-mail: [email protected]

WordPressHTMLCSSКопирайтинг для сайтаPhotoshopSEO-копирайтинг
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Отзывы заказчиков
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Много статей по диетам
Дарья выполнила работу в срок и с отличным качеством. Я с удовольствием буду продолжать сотрудничество
Адекватный заказчик, который грамотно сформулировал задачу, приятный в общении.
Ответный отзыв
dioscur
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Статья 4000 знаков
Готовая статья была прислана очень быстро. Качество статьи хорошее - уникальность 100% и соответствует всем условиям проекта. Спасибо за работу!
Сотрудничеством с Александром осталась довольна. Приятный и адекватный заказчик. Четко сформулированное ТЗ и своевременная достойная оплата.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#528