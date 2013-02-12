Курсовая по психологии

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тема: взаимосвязь прокрастинации локуса контроля и темпераментальных характеристику офисных работников

Объем: 65 стр (с приложениями)

Требования: антиплагиат, в методичке брать данные для 4 курса, применить тесты, черновик не верный – из него взять только список литературы

ВВедение уже написано - вышлю автору выбранному

СЕГОДНЯ, 12.02, как можно быстрее нужно хоть что-то из теор главы. Завтра утром в 6 ч по Москве - вся работа.

11 лет назад
barn
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад