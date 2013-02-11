Диплом ГМУ

Здравствуйте. Требуется помощь грамотного фрилансера. Заключается в следующем - есть текст ок. 22 стр., требуется его довести до 80% уникальности по системе антиплагиат. Не требуется ни введения, ни заключения, ни содержания, ни списков литературы, ...