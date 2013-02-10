Сделать реферат уникальным

Здравствуйте. Требуется помощь грамотного фрилансера. Заключается в следующем - есть текст ок. 22 стр., требуется его довести до 80% уникальности по системе антиплагиат.

Не требуется ни введения, ни заключения, ни содержания, ни списков литературы, ничего дописывать не нужно, названия глав менять не нужно, оформлять не нужно, никаких таблиц или расчетов не нужно. То есть - берем готовый текст работы и дотягиваем его до 80% по АП.

Оплата на вебмани после проверки. Срок - до 14:00 по Москве, вторника, 12 февраля.

Бюджет ограничен, но готова выслушать Ваши цены? Сразу скажу - я знаю, сколько стоит написание реферата без наличия уже подобранного и структурированного текста, поэтому указывайте адекватные цены.

Цену указывайте за работу в целом, как за реферат, к примеру...