Сделать реферат уникальным

Направление коллоидная химия..вопросы в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Требуется помощь грамотного фрилансера. Заключается в следующем - есть текст ок. 22 стр., требуется его довести до 80% уникальности по системе антиплагиат.
Не требуется ни введения, ни заключения, ни содержания, ни списков литературы, ничего дописывать не нужно, названия глав менять не нужно, оформлять не нужно, никаких таблиц или расчетов не нужно. То есть - берем готовый текст работы и дотягиваем его до 80% по АП.
Оплата на вебмани после проверки. Срок - до 14:00 по Москве, вторника, 12 февраля.
Бюджет ограничен, но готова выслушать Ваши цены? Сразу скажу - я знаю, сколько стоит написание реферата без наличия уже подобранного и структурированного текста, поэтому указывайте адекватные цены.
Цену указывайте за работу в целом, как за реферат, к примеру...
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужна курсовая работа с теорией и практикой на тему: ".Структурно-семантические особенности французского языка в Канаде". В первой части нужно обработать использованную литературу, во второй-сопоставление двух французских словарей. Жду предложений с указанием стоимости и срока.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Диплом. Интернет занятость молодежи, как фактор развития приграничных регионов УкраиныРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема-Исследование конфликтных ситуаций и их разрешение в организации Объем -35 стр 30 литературных источников не старше 5 лет. Срок- 7 дней АП-80% План есть Предпочтение отдам готовой работе 1 Теоретические аспекты конфликтных ситуаций. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Классификация и систематизация конфликтных ситуаций и их разрешение ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $16
требования во вложении стоимость 500 рублей срок до 17.02Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Диплом по международному праву, 75 -85 листов, оригинальность 75%, свежая литератураРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
микропроцессорные устройства и системы, курсовой проект, подробная информация во вложении, срок – 3 неделиРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
вся информация о работе во вложении, жду предложений! работу надо будет выполнять поэтапно...антиплагиат от 80%...Закрыт11 лет назад
Диплом Оказание правовой помощи по уголовным делам, 75 – 80 листов, оформление стандартное, оригинальность 75%, свежая литератураЗакрыт11 лет назад
Тема - Договор банковского счета и последствия его нарушения по российскому законодательству Антиплагиат от 65-70% Сроки - 2-3 неделиЗакрыт11 лет назад