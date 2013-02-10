Написать лит. обзор для диссертации

Тема-Исследование конфликтных ситуаций и их разрешение в организации Объем -35 стр 30 литературных источников не старше 5 лет. Срок- 7 дней АП-80% План есть Предпочтение отдам готовой работе 1 Теоретические аспекты конфликтных ситуаций. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Классификация и систематизация конфликтных ситуаций и их разрешение ...