БД Delphi + Interbase

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Курсовая работа
Распределенная реляционная база данных городской телефонной сети
Корпоративные информационные системы
Разработать модель распределенной реляционной базы данных предприятия, состоящего из главного производства и нескольких удаленных филиалов. Части предприятия связаны компьютерной сетью, имеют собственные локальные базы данных, могут использовать данные удаленных узлов. Глобальная информация хранится на центральном узле. Разработать приложение, обеспечивающее создание, модификацию и поиск данных. Считать, что все локальные базы размещены на одном компьютере.
Требования:
Количество локальных БД >= 3;
Состав отдельной локальной БД: связанные таблицы (не менее 2), индексы, хранимые процедуры, триггеры, генераторы;
Количество записей одной таблицы >= 10;
Операции над БД: создание, модификация, поиск в БД;
СУБД: InterBase;
Языки: SQL, Delphi. Целостность данных: использовать аппарат транзакций, хранимые процедуры, триггеры;
Использовать CASE-средства проектирования ПО.
Прикрепляю 1 готовую базу данных (и таблицу word к ней)
Срок до 07.00 по Мск. 11.02.
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