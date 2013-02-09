БД Delphi + Interbase

Курсовая работа

Распределенная реляционная база данных городской телефонной сети

Корпоративные информационные системы

Разработать модель распределенной реляционной базы данных предприятия, состоящего из главного производства и нескольких удаленных филиалов. Части предприятия связаны компьютерной сетью, имеют собственные локальные базы данных, могут использовать данные удаленных узлов. Глобальная информация хранится на центральном узле. Разработать приложение, обеспечивающее создание, модификацию и поиск данных. Считать, что все локальные базы размещены на одном компьютере.

Требования:

Количество локальных БД >= 3;

Состав отдельной локальной БД: связанные таблицы (не менее 2), индексы, хранимые процедуры, триггеры, генераторы;

Количество записей одной таблицы >= 10;

Операции над БД: создание, модификация, поиск в БД;

СУБД: InterBase;

Языки: SQL, Delphi. Целостность данных: использовать аппарат транзакций, хранимые процедуры, триггеры;

Использовать CASE-средства проектирования ПО.

Прикрепляю 1 готовую базу данных (и таблицу word к ней)

Срок до 07.00 по Мск. 11.02.