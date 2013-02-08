Дописать курсовую

Заказчик г.. скинул ему, все прочел, сказал гуд, перекинул деньги и потом понеслось - чтобы убрать 2-3 символа он заставляет меня стирать их, и каждый раз снова и снова скидать ему на имейл. Если ты читаешь, то нажать бекспейс можно и самому, а не напрягать других. при этом прочитав работу он сказал что все нормально, а потом начал кидать предьявы. не рекомендую.