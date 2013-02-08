Курсовая: Методы управления

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Нужно написать курсовую.
Тема: Понятие, классификация и характеристика современных методов управления
Объем 25–30 страниц.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
Срок 3–4 дня.
Цена 1000р.
Методичку прилагаем.
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