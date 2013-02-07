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диплом по семейному праву на тему: добровольное и принудительное установление отцовства в рф?
План Дипломной работы на тему
Добровольное и принудительное установление отцовства в РФ
Введение
Глава I. Правовые аспекты законодательного регулирования установления отцовства в российской Федерации.
1.1. История развития и становления института установления отцовства в России и за рубежом.
1.2. Правовая природа установления отцовства. (Содержание родительских прав и обязанностей, нормативное регулирование)
1.3. Некоторые аспекты правового регулирования установления отцовства в зарубежных странах.
Глава II. Добровольное и принудительное установление отцовства по законодательству Российской Федерации
2.1. Добровольное установление отцовства по российскому законодательству
2.2. Основания и установление отцовства в судебном порядке (исковом и особом производстве).
2.3 Доказывание и доказательства по делам об установлении отцовства
Глава Ш. Актуальные проблемы регулирования института установления отцовства в Российской Федерации.
3.1. Основания и процедура оспаривания отцовства.
3.2.Установление отцовства при применении искусственных методов репродукции человека.
3.3. Деятельность органов государственной власти в осуществлении политики в области семейных отношений (охраны???) материнства, отцовства и детства.
Заключение
Список источников и литературы
Приложения (надо подумать какие можно будет дать приложения. Возможно диаграммы со статистикой, которые кстати можно будет потом включить в презентацию)
требования:
Итак, это утвержденный план.Во первых кроме готового текста она еще хочет видеть и сумбурные исходники, зачем ей это я так и не поняла.Каждый параграф плана должен быть не менее 15 страниц. начиная со второй главы к каждому пункту она хочет видеть статистику за 12 год, ну или периоды типа 2005–210,2010–2012, но 2012 должен быть обязателен, к каждой главе должно быть встурление, как и к каждому параграфу и после каждого параграфа выводы, как и после главы (она сказала слово «объемные“, они не должны содержать очевидные факты, а должны быть авторскими, что-то вроде " по данному исследованию, пришли к выводам, что существует добров и принудит урегулир установления отцовства, ну если с добровольные более или мене, при принудит возможны наруш бла-бла-бла, это можно изменить внеся в законадетельство такие поправки как бла-бла-бла» вообщем искать неурегулированные моменты и предлагать авторскую методику решения, смотреть судебную практику, как решались дела, только ли на основе закна или на основе прецедента тоже, и что с этим делать.
По первой исторической главе, в выводах сравнительно правовой анализ нашей страны и зарубежных/ой (не очень поняла толи в выводах толи по ходу главы, но он обязательно должен быть._ что-то вроде у нас так, а у них так, права и обязанности регулируются так, а у них так, возможно стоит что-то взять из их законадательства. В первой главе необходимо проследить историю развития данного института, чуть ли не отпервобытного строя, до наших дне (крепостничество, до револлюционное время, русская правда, советское время, российская газета и наше законадательство,) так же здесь необходимо применять фразы из учебников по семейному праву, те высказывания различных великих семейников (григорович, пчелинцева, михеев) и их отношения на каждом этапе к этой проблеме к законадательству по этому вопросу, и тоже самое нужно сделать в параграфе про зарубежные страны, те проследить их историю, и так же написать мнения и высказывания их авторов относительно этой проблемы и законадательства по ней.про антиплагиат говорила что универ к нему подключен и она все сама лично будет проверять и про ссылки что все это обязательно надо и про сноски.и по поводу черновиков я так поняла она хочет видеть первичный вариант-свалку материала, что-то промежуточное и конечный уже..не забыть про вступления (аля краткая аннотация) и выводы по параграфу и главе она про это мне 5 раз повторила..сказала, что из вашей свалки будем вычитыватб, поэтому вы мне ее должны принести обязательно, вот ее слова и требования.
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