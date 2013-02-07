Художественная обработка металла (литье)

$1000
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Есть утвержденный план с темой диплома и структурой, есть примерный аналогчный план вроде содержания, диплом состоит из 5 частей, (общая, специальная,исследовательская, бжд, экономика)одна часть которого-исследовательская..она уже сделана, ее только вставить надо, остальные все нужно сделать, там будут 2 расчета шихты и летниковой системы, несколько четежей, ну и..все остальное в плане можно посмотреть.У меня отливка зайца из латуни.

11 лет назад
Ann2013
Анна 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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