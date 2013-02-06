ВКР - Финансы и кредит

Диссертация. Материал есть. Нужно введение и 1-я глава
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Требуется выполнить выпускную квалификационную работу по теме " IPO как источник финансирования деятельности Российский предприятий на примере XXX (специальность — финансы и кредит). Структура стандартная: первая глава — теория, вторая — практика (рассмотрение вопроса на примере конкретной организации); третья — выводы, предложения.
Объем: 80 страниц.
Сроки: первая глава до 01.03.2013; вторая до 01.04.2013; третья до 14.04.2013.
Бюджет: $500.
Название организации скину в личку.
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