ВКР - Финансы и кредит

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется выполнить выпускную квалификационную работу по теме " IPO как источник финансирования деятельности Российский предприятий на примере XXX (специальность — финансы и кредит). Структура стандартная: первая глава — теория, вторая — практика (рассмотрение вопроса на примере конкретной организации); третья — выводы, предложения.

Объем: 80 страниц.

Сроки: первая глава до 01.03.2013; вторая до 01.04.2013; третья до 14.04.2013.

Бюджет: $500.

Название организации скину в личку.

11 лет назад
yokohama
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад