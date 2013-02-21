Курсовая по теории организации

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тема: «Моя организация: организационная структура, организационная культура и стиль управления». все требования в методичке

ап от 70

11 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
marina1975
Марина 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$20
5 дней
Спасибо за работу. все устроило.
Всегда рада Вашим новым заказам. С ув. Марина