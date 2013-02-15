Курсовая управление трудовыми ресурсами

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курсовая по управлению трудовыми ресурсам с практической частью. задания для практической части в методичке.

интересует сроки цена.

11 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
yo_soy_angel
Раиса 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$35
5 дней
Спасибо за работу! 10 баллов!
С Анной работать очень приятно. Своевременная оплата. Четкое задание. Рекомендую)