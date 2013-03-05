Реферат по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки125 просмотров
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Направление работы: Бухгалтерский учет

Предмет: Инвестиции

Тема (описание работы): Экономическая 0ценка интеллектуальной продукции

Объем 12-15 стр

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11 лет назад
baksi8
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
yo_soy_angel
Раиса 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Всё ок, продолжаем сотрудничать!)
хороший заказчик и своевременная оплата