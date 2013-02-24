Диплом: Экономика

Дмитрий может быть мной характеризирован только с положительной стороны: профессиональный подход к организации труда, высокая оперативность проверки работы, уважение ко мне, как к исполнителю и большой гонорар. Спасибо Вам за предоставленную возможность поработать. Рекомендую