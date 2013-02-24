Диплом: Экономика

$165
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом по экономике.

Тема: Управление товаро-материальными запасами предприятия.

Объем 60-65 страниц.

Срок 7 дней.

Цена 5000р.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

От клиента:

3 главы 1. Теоретические основы анализа управления товарно-материальными запасами на предприятии. 2. Анализ управления товарно-материальными запасами . 3.Разработка рекомендаций по повышению эфективности управления товарно- материальными запасами. 3.1.Рекомендации 3.2. Прогноз эфективности управления товарно- материальными запасами. + заключение + список используемой литературы.

Предприятие взять конкретное. Данные по предприятию есть.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bringlight
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$165
7 дней
Григорий все сделал грамотно и в срок. Рекомендуем. Полностью оправдывает свою репутацию.
Дмитрий может быть мной характеризирован только с положительной стороны: профессиональный подход к организации труда, высокая оперативность проверки работы, уважение ко мне, как к исполнителю и большой гонорар. Спасибо Вам за предоставленную возможность поработать. Рекомендую