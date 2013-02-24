Диплом: Экономика

Заказ 6869-DR Тип работы: Другое Предмет: Педагогика Тема работы: Сценарий спортивно-массового мероприятия в детском оздоровительном лагере на тему "Открытие малых олимпийских игр" Объем работы: от 3 страниц Детали: Праздник длится 2 часа. Требования: - парад участников; - открытие праздника; - торжественная часть; - подъем флага; - зажжение ...
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Здравствуйте.
Нужно написать диплом по экономике.
Тема: Управление товаро-материальными запасами предприятия.
Объем 60-65 страниц.
Срок 7 дней.
Цена 5000р.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
От клиента:
3 главы 1. Теоретические основы анализа управления товарно-материальными запасами на предприятии. 2. Анализ управления товарно-материальными запасами . 3.Разработка рекомендаций по повышению эфективности управления товарно- материальными запасами. 3.1.Рекомендации 3.2. Прогноз эфективности управления товарно- материальными запасами. + заключение + список используемой литературы.
Предприятие взять конкретное. Данные по предприятию есть.
Ждем ваших заявок.
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