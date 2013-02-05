Срочно нужна курсовая по гражданскому праву.

Тема: "Формирование имиджа руководителя современного образовательного учреждения, его слагаемые". Объем работы около 50 стр Срок - 7-9 дней В работе обязательно нужно затронуть вопрос создания образовательных комплексов в Москве и руководство ими. Оплата ЯД Жду Ваших предложений с ценами