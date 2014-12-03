Дипломная работа о руководителе ОУ

Тема: "Формирование имиджа руководителя современного образовательного учреждения, его слагаемые".

Объем работы около 50 стр

Срок - 7-9 дней

В работе обязательно нужно затронуть вопрос создания образовательных комплексов в Москве и руководство ими.

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