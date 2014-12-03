Дипломная работа о руководителе ОУ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок137 просмотров
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Тема: "Формирование имиджа руководителя современного образовательного учреждения, его слагаемые".

Объем работы около 50 стр

Срок - 7-9 дней

В работе обязательно нужно затронуть вопрос создания образовательных комплексов в Москве и руководство ими.

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11 лет назад
MatRUS2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$200
9 дней
Отличный исполнитель!
Спасибо Вам, Матвей, за интересное задание, приятное общение и быструю оплату!