Курсовая на украинском - кредитные отношения

Расчет емкости рынка товара В рамках курсовой по маркетингу выполнить расчет рынка товара (для компании). Оформление не важно, четкость цифр не нужна, источник должен быть найден в интернете. Сделать кратко, самое основное. Задание: Рассчитать емкость рынка электроустановочных изделий ...