Курсовая на украинском - кредитные отношения

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Тема: Международные кредитные отношения

План:

Введение

1. Суть международных кредитных отношений

2. Анализ современных международных кредитных отношений

3. Решения проблем и перспективы развития современных международных кредитных отношений

Заключение

Список литературы

35-40 стр.

11 лет назад
galkevich
Сергей 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад