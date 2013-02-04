Курсовая по маркетингу

Расчет емкости рынка товара

В рамках курсовой по маркетингу выполнить расчет рынка товара (для компании).

Оформление не важно, четкость цифр не нужна, источник должен быть найден в интернете. Сделать кратко, самое основное.

Задание: Рассчитать емкость рынка электроустановочных изделий (розетки, выключатели) в 2010-2012 гг. Выявить основные драйверы роста/падения данного рынка и описать их.

Объем около 5 листов – достаточно, можно больше.

Срок до вечера чт (7.02)