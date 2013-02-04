Курсовая: Бизнес-информатика

$165
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно сделать курсовую.

Тема: Концепция управления знаниями в организациях: модели, методы, принципы.

Объем 60-65 страниц.

Уникальность 75% по системе антиплагиат.

Срок 7 дней.

Цена 5000р.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад