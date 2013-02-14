Реферат Гражданский процесс

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Тема: «Основания к отмене судебных решений по делам о признании завещания недействительным».

Требования к реферату: объем не более 10 страниц (вместе со списком литературы), 14 шрифт полуторный интервал. Постраничное оформление сносок.

Требования к исковому заявлению: готовность пояснения по вопросам подведомственности, подсудности заявленного иска, цене иска, государственной пошлины, лицам, участвующим в данном деле, средствам доказывания, распределению обязанностей по доказыванию тех или иных обстоятельств, избранного способа защиты.

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Стоимость – 500 р

Срок – 6.02

11 лет назад
Elena_Ish
Елена 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
LanaDallas
Светлана 
40 летСША
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$17
3 дня
Хорошая работа, спасибо
Спасибо за интересный проект и быструю оплату!