Перевод с английского на русский

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок266 просмотров
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Необходимо перевести на английский текст в приложении.

11 лет назад
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад