Курсовая - психология (теория)

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Курсовая работа : "Коррекционно-логопедическая работа по развитию лексико-грамматического строя речи у детей с заиканием."

Объем 35 листов

Срок 10-14 дней

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11 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад