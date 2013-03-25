Магистерская - Социология

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Вид работы: Магистерская

Предмет: Социология

Тема работы: Coциальная пoлитика Пpaвительства Moсквы в сфepе физичecкой кyльтypы и спopта.

Количество страниц: 80-100

Срoк : 20 дней

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
20 дней
Отличный автор. Как всегда, уровень работ на высоте.
Всё отлично! Рекомендую.