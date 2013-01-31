Обновить диплом по адвокатскому делу

Тема диплома Участие адвоката в доказывании по уголовным делам

Прикрепляю диплом и приложения. Нужен человек, который хорошо знает данный предмет и сможет сказать какие именно изменения требуются в дипломе. Обновление законов, ссылок, литературы и т.д. Повышать антиплагиат не нужно, но все доработки должны быть внесены самостоятельно, а не из других учебных работ.

Оставляя заявку пишите стоимость и срок выполнения. Стоимость прошу обосновать, т.е. какие изменения вы собираетесь вносить за нее