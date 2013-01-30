Диплом по экономике

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специальность «Экономика и управление на предприятии (в сфере сервиса)» ,по специализации «Организация деятельности», обучающихся по кафедре “Экономика организации и предпринимательства».

Оплата по главам.

11 лет назад
Zachli
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад