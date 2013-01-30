Проверить и дописать фин. часть диплома

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Только взять реальные цифры, а не выдуманные из неоткуда, все должно быть аргументировано! В дипломе 68 страниц, дописать нужно еще страниц 5 по финансам, часть фин.расчетов уже есть, но их нужно проверить!

11 лет назад
marina_caterina
Марина 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв