Дипломная, coвepшeнcтвoвaниe пoдбopa пepcoнaлa

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок166 просмотров
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дипломная работа (2 i 3 glava)

Coвepшeнcтвoвaниe пoд6opa пepcoнaлa нa пpиMepe AКБ "MФT-Бaнк

80 страниц

во второй главе использовать предипломную практику по максимуму.

строгие требования по оформлению.

методичка, требования по оформлению, допматериалы есть, вышлю по запросу.

сдавать по главам

есть примерный план i 1 glava

11 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад