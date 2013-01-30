Презентация образов-го комплекса в PowerPoint

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки177 просмотров
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Тип работы: презентация в PowerPoint

Предмет: Менеджмент

Тема работы: Презентация будущего образовательного комплекса с обоснованием оргструктуры,

экономической эффективности и т.п.

Объем работы: не меньше 35 слайдов

Детали: Нужно сделать презентацию в PowerPoint, аналог бизнес-плана. Необходимы примерные расчеты

экономической эффективности.

11 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)