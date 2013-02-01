Управление персоналом, диплом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок168 просмотров
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80 стр

план, введение, преддипломная практика, 3 главы(сдавать по главам), презентация, речь.

оформление-строго по методичке.

все материалы пришлю по запросу.

оп от 80

срок, стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад