Управление персоналом, диплом

Срок, стоимость? диплом, отчет по преддипломной, презентация и речь тема: Coвepшeнcтвoвaниe oцeнки пepcoнaлa opгaни3aции (организация есть) около 80 страниц во второй главе - использовать практику. оформление срого. все допматериалы есть приласть план и введение к работе на утверждение сдача работы по главам
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тему предложить
80 стр
план, введение, преддипломная практика, 3 главы(сдавать по главам), презентация, речь.
оформление-строго по методичке.
все материалы пришлю по запросу.
оп от 80
срок, стоимость?
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