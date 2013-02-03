Дипломная, Coвepшeнcтвoвaниe oцeнки пepcoнaлa

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок163 просмотра
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диплом, отчет по преддипломной, презентация и речь

тема: Coвepшeнcтвoвaниe oцeнки пepcoнaлa opгaни3aции (организация есть)

около 80 страниц

во второй главе - использовать практику.

оформление срого.

все допматериалы есть

приласть план и введение к работе на утверждение

сдача работы по главам

11 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад