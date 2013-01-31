Электроэнергетика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок127 просмотров
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Тема курсового: Разработка схемы электроснабжения технологической площадки по добыче нефти. Вариант 2 (приложена методичка и образец работы (образец в укороченном варианте, недоделанный, старого образца. Но за основу взять можно). Количество страниц: 30-40.

11 лет назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад