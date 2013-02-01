Диплом - менеджмент в таможне

Тема диплома Участие адвоката в доказывании по уголовным делам Прикрепляю диплом и приложения. Нужен человек, который хорошо знает данный предмет и сможет сказать какие именно изменения требуются в дипломе. Обновление законов, ссылок, литературы и т.д. ...