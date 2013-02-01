Диплом - менеджмент в таможне

Тема: Діяльність комерційних банків в системі іпотечного кредитування на прикладі ЕРСТЕ банк Объем 100 с
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задание и методичка в приложении
план 03.02
объем 90 страниц
антиплагиат.ру 85%
цена 6000 рублей, диплом с речью и раздаткой
срок на всю работу при сдаче по главам 1 марта
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