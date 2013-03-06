Работа по фонетике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа по фонетике

Тема работы: типы речевой культуры на радио "Эхо Москвы" в программе "Ищем выход..."

объем: количество примеров - 50.

Срoк сдачи: 5-10 дней

Дополнительные требования: надо привести типы речевой культуры (элитарный, среднелитературный, фамильярно-разговорный, литературно-разговорный) на примере программы "ищем выход..." на радио "эхо Москвы". Слушая, различные эфиры, надо их полностью или какие-то моменты из эфиров затранскрибировать, рассортировать по типам: фонетика, лексика, словообразование, морфология, синтаксис. Примеры надо описать и определить тип речевой культуры.

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
panther_1
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$40
7 дней
Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за интересную работу.