Реферат по психологии

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Предмет, дисциплина: Консультативная психология

Тема работы: методы воздействия в консультировании

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 10 стр.

Антиплагиат от 60%

Срок выполнения: ДО 05.02!!!

Жду предложений по цене

11 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$12
3 дня
Спасибо за хорошую работу!
Спасибо за плодотворное сотрудничество!!!