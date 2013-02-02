Диплом по социологии

Предмет, дисциплина: Консультативная психология Тема работы: методы воздействия в консультировании Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 10 стр. Антиплагиат от 60% Срок выполнения: ДО 05.02!!! Жду предложений по цене