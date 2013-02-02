Технический диплом

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Желательно готовый дипломный проект со всеми приложениями по специальности РНГМ, где речь идет о месторождениях ХМАО, ЯНАО или Тюменской области. Темы? Цена? Цена за дип с нуля?

Кафедра:Разработки нефтяных и газовых месторождений.Факультет:Горно-нефтяной.

Антиплагиат: 70 %

11 лет назад
Zachli
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад