Работа включает расчет основных параметров гидропривода, чертаж Пишите , пожалуйста, срок и стоимость за работу. Методичка во вложении
Cовершенствование бюджетирования на транспорте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна практическая часть с рекомендациями и предложениями.
3-я глава должна затрагивать методологические аспекты и примеры расчета экономического эффекта от применения данных методов.
Работа наполовину написана. Есть план.
Подробности в личку.
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