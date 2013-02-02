Cовершенствование бюджетирования на транспорте

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна практическая часть с рекомендациями и предложениями.

3-я глава должна затрагивать методологические аспекты и примеры расчета экономического эффекта от применения данных методов.

Работа наполовину написана. Есть план.

Подробности в личку.

11 лет назад
EvelineG
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад