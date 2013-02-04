Диплом, менеджмент - маркетинг

$250
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Тема: Разработка бизнес плана интернет магазина автомобильной электроники.

Объём 60-70 стр

Срок 6-7 дней - на первую часть.

Далее 20-25 дней на 2 часть и доработки.

Методичка и дополнительные комментарии - по запросу.

11 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад