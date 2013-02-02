Моделирование в MatLab с пакетом Stateflow

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Нужно сделать курсовую по моделированию в матлабе,

есть пример как сдавал студент, рекомендации что нужно от этого примера изменить, методичка.

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11 лет назад
russtudentu
Владимир 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад