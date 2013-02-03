Объем работы: 30 Срок выполнения: 17-02-2013 Шрифт: 14 Интервал: 1,5 Сноски: Квадратные Антиплагиат от 30%
Диплом по экспертизе и управлению недвижимости
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Вид работы : Дипломная работа
Дисциплина : Экспертиза и управление недвижимостью
Тема : Реализация инвестиционно строительного проекта возведения котеджного посёлка
Срок cдачи : 20 02 13
Количество листов : 80
Пожелания : 13 чертежей- стандартных ватманных листов
Есть методические рекомендации
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