Диплом по экспертизе и управлению недвижимости

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок107 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вид работы : Дипломная работа

Дисциплина : Экспертиза и управление недвижимостью

Тема : Реализация инвестиционно строительного проекта возведения котеджного посёлка

Срок cдачи : 20 02 13

Количество листов : 80

Пожелания : 13 чертежей- стандартных ватманных листов

Есть методические рекомендации

11 лет назад
axxxe07
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад