Технология и автоматизация производства устройств

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок98 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет: Технология и автоматизация производства электронных приборов и устройств.

Необходимо пару таблиц и схем сделать по образцу с методички ( технологическая схема транзистора, профильно-технологическая схема кристалла, маршрутная карта).

11 лет назад
olga_1976
Ольга 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв