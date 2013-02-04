Сделать презентацию в PowerPoint

Исходные данные: 40 фотографий и 40 звуков, соответствующих фотографиям. Тема презентации - узнай известного человека (актеры). Презентация должна нормально смотреться в разрешении 1024x768. PowerPoint 2010 (2007). Фотографии актеров есть. Озвучку предоставлю.

Сценарий презентации:

1. Появляется фотография, под ней появляется подпись, затем звучит звук.

2. То же самое со второй фотографией.

3. Появляются сразу 2 фотографии с подписями.

4. Юзеру нужно drag-n-drop'ом последовательно перетащить каждую подпись на соответствующую фотографию. Если сделано правильно, то под соответствующей появляется подпись, проигрывается звук (типа аплодисменты) и фото выделяется каким-то эффектом (типа подсветки). Если юзер ошибся, то ему показывается слайд, что он не прав + звучит звук.