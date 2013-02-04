Сделать презентацию в PowerPoint

Тема: Разработка бизнес плана интернет магазина автомобильной электроники. Объём 60-70 стр Срок 6-7 дней - на первую часть. Далее 20-25 дней на 2 часть и доработки. Методичка и дополнительные комментарии - ...
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Исходные данные: 40 фотографий и 40 звуков, соответствующих фотографиям. Тема презентации - узнай известного человека (актеры). Презентация должна нормально смотреться в разрешении 1024x768. PowerPoint 2010 (2007). Фотографии актеров есть. Озвучку предоставлю.
Сценарий презентации:
1. Появляется фотография, под ней появляется подпись, затем звучит звук.
2. То же самое со второй фотографией.
3. Появляются сразу 2 фотографии с подписями.
4. Юзеру нужно drag-n-drop'ом последовательно перетащить каждую подпись на соответствующую фотографию. Если сделано правильно, то под соответствующей появляется подпись, проигрывается звук (типа аплодисменты) и фото выделяется каким-то эффектом (типа подсветки). Если юзер ошибся, то ему показывается слайд, что он не прав + звучит звук.
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