Диплом по радиоэлектронике

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Тема: Модернизация РРЛ сетей

Объем - 60-80стр.

В дипломной работе основная ставка должна быть на рассмотрение линии с применением радиоканала

11 лет назад
kohosha
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва