Курсовая на украинском - охрана окружающей среды

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок115 просмотров
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Тема:Система органов управления в области охраны окружающей среды и осуществления природопользования (на укр.язык)

35-40 стр. Жду ваших заявок.......

11 лет назад
galkevich
Сергей 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад