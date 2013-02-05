курсовая работа текстовая часть от введения ДО списка литературы 25-27 стр.+ оформление антиплагиат 85% срок 20.02 цена 1000 рублей
Курсовая на украинском - охрана окружающей среды
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Тема:Система органов управления в области охраны окружающей среды и осуществления природопользования (на укр.язык)
35-40 стр. Жду ваших заявок.......
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