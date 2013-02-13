Реферат

$12
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен14 заявок160 просмотров
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объем основной текстовой части 10-12 страниц + оформление

анти 80%

цена 350 рублей

в рублях

срок до 15.02

11 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
O_V_Goncharova
Ольга 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$12
3 дня
Хорошая и качественная работа, даже лучше, чем я ожидала. Отличный автор. Рекомендую!
Сотрудничеством очень довольна. Как всегда, своевременная оплата. Елена - отличный заказчик.