Курсовая по строительству

Тема: Международные кредитные отношения План: Введение 1. Суть международных кредитных отношений 2. Анализ современных международных кредитных отношений 3. Решения проблем и перспективы развития современных международных кредитных отношений Заключение Список литературы 35-40 стр.
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