Курсовая по строительству

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Тема: Проект производства работ по газификации посёлка

объем — 25 стр.

Срок — 12.02.13

Задание в прикрепленном файле. Прошу оценить, если готовы выполнить.

11 лет назад
kohosha
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва