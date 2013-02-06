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Сценарий спортивно-массового мероприятия в лагере
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Тип работы: Другое
Предмет: Педагогика
Тема работы: Сценарий спортивно-массового мероприятия в детском оздоровительном лагере на тему
"Открытие малых олимпийских игр"
Объем работы: от 3 страниц
Детали:
Праздник длится 2 часа.
Требования:
- парад участников;
- открытие праздника;
- торжественная часть;
- подъем флага;
- зажжение огня;
- показательные выступления спортсменов и участников художественной самодеятельности.
После этого начинаются спортивные соревнования и конкурсы художественной самодеятельности. В
конце соревнований и конкурсов проводятся итоги, закрытие спортивного праздника. В сценарии
достаточно 2-х ведущих. Возраст участников от 10-15 лет.
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