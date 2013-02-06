Сценарий спортивно-массового мероприятия в лагере

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Тип работы: Другое

Предмет: Педагогика

Тема работы: Сценарий спортивно-массового мероприятия в детском оздоровительном лагере на тему

"Открытие малых олимпийских игр"

Объем работы: от 3 страниц

Детали:

Праздник длится 2 часа.

Требования:

- парад участников;

- открытие праздника;

- торжественная часть;

- подъем флага;

- зажжение огня;

- показательные выступления спортсменов и участников художественной самодеятельности.

После этого начинаются спортивные соревнования и конкурсы художественной самодеятельности. В

конце соревнований и конкурсов проводятся итоги, закрытие спортивного праздника. В сценарии

достаточно 2-х ведущих. Возраст участников от 10-15 лет.

11 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)