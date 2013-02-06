Курсовая: Системы национальных счетов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заказ 6865-KUR

Тип работы: Курсовая

Предмет: статистика

Тема работы: Системы национальных счетов

Объем работы: 40-50 страниц

В файле методичка с требованиями.

План из методички:

Глава I Общие положения. Вопросы статистического учета

Значение системы национальных счетов (СНС) в статистическом изучении социально-экономических

процессов. Основные понятия, определения, классификации и правила учета, применяемые в СНС.

Общие принципы построения системы национальных счетов.

Статистические публикации по системе национальных счетов в статистических ежегодниках по

России и ______________ области.

Содержание системы национальных счетов. Основные счета СНС. Методы исчисления валового

внутреннего продукта и национального дохода. Исчисление показателей СНС в постоянных ценах.

Источники статистической информации об использовании методов расчета ВВП и НД.

Глава II Вопросы статистического анализа

Аналитические возможности, задачи и основные направления анализа счетов СНС на примере ______________

области.

11 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)